Niezastąpiona rola psów służbowych w pracy policji na Podkarpaciu. Zobacz szkolenie czworonogów w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Niezastąpione umiejętności psów służbowych

Policyjne psy służbowe są niezastąpione. Mają doskonały węch, umiejętność działania bez względu na pojawiające się bodźce, którymi mogą być m.in. strzały czy obecność tłumu. Są szkolone do zadań specjalnych, bezwzględnie posłuszne swojemu przewodnikowi. To właśnie ta więź, pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem, zbudowana już od początku wspólnej drogi podczas kursu specjalistyczego w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach decyduje, że przewodnik z psem to w policyjnej służbie duet doskonały - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Znaczenie psów służbowych w policji jest nie do przecenienia. Ich zdolności do tropienia, wyszukiwania zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych, broni, a nawet zwłok ludzkich, czynią z nich niezastąpiony element w zapewnieniu bezpieczeństwa. Regularne szkolenia, takie jak to zorganizowane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, są kluczowe dla utrzymania i doskonalenia tych niezwykłych umiejętności.