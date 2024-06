Rzeszowski zapaśnik pojedzie na Igrzyska Olimpijskie do Paryża

W obliczu silnej rywalizacji w kategorii do 125 kilogramów, zapaśnik Kamil Kościółek podejmuje niekonwencjonalną decyzję, by spróbować swoich sił w kategorii do 130 kilogramów stylu klasycznego. Ta zmiana dyscypliny może być kluczem do spełnienia jego olimpijskich marzeń, pomimo wcześniejszych przeszkód i silnej konkurencji w postaci Roberta Barana, doświadczonego olimpijczyka.

Rywalizacja w kategorii do 125 kg

Na co dzień Kościółek rywalizuje w stylu wolnym w kategorii do 125 kilogramów, gdzie spotyka się z silną konkurencją ze strony Roberta Barana, multimedalisty mistrzostw Europy i olimpijczyka z Rio de Janeiro. Sytuacja ta stworzyła dla Kościółka znaczące wyzwanie w kontekście kwalifikacji olimpijskich. Trener "wolniaków" Grigorij Danko zdecydował więc, że najlepszym sposobem na rozwiązanie sytuacji jest szansa dla każdego z zainteresowanych. Początkowo Kościółek otrzymał szansę na kwietniowym turnieju w Baku, gdzie jego marzenia o kwalifikacji zostały jednak zatrzymane przez silnego rywala, Dzianisa Chramiankou.

Nieoczekiwana zmiana strategii

Po niepowodzeniu w Baku, wydawało się, że droga do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu dla Kościółka jest zamknięta. Mimo to, zapaśnik zdecydował się na nieoczekiwany ruch, zgłaszając swoją kandydaturę w kategorii do 130 kilogramów, ale tym razem w stylu klasycznym, na turnieju w Stambule. Ta decyzja zaskoczyła wielu, lecz dla Kościółka stanowiła kolejną szansę na spełnienie olimpijskich aspiracji.

Reprezentacja Polski, nie mając silnych zawodników w tej kategorii wagowej, znalazła w Kościółku zawodnika gotowego wypełnić lukę i jednocześnie dającego sobie szansę na kwalifikację.

Wyjątkowe wyzwania stylu klasycznego

Decyzja o zmianie stylu zapasów wiąże się dla Kościółka z koniecznością dostosowania do zupełnie innych zasad. W stylu klasycznym, zwanym również "klasykiem", zawodnicy mogą stosować techniki i rzuty jedynie od pasa w górę, co stanowi znaczące ograniczenie w porównaniu do stylu wolnego. Jest dużym i silnym zawodnikiem, który nawet w stylu wolnym często walczy nieco bardziej klasycznie. Jest również dobry w walce parterowej, która w stylu klasycznym, gdzie walkę do parteru może sprowadzić sędzia, jest nawet istotniejsza.

Kościółek, będąc zawodnikiem o silnych predyspozycjach do walki klasycznej, może znaleźć w tej dyscyplinie swoje miejsce, pomimo iż do tej pory rywalizował głównie w stylu wolnym.

Nadzieje na olimpijski sukces

Próba zmiany dyscypliny przez Kościółka nie jest pierwszym takim przypadkiem w polskich zapasach, jednak ma szansę przynieść większe sukcesy niż w przypadku poprzednich prób. W historii zapasów, polscy zawodnicy wywalczyli już dwa bilety do Paryża, co może być dobrym prognostykiem dla Kościółka, dążącego do spełnienia swoich olimpijskich marzeń. Zmiana kategorii wagowej i stylu zapasów może być ryzykownym, lecz zarazem odważnym krokiem, który otworzy przed Kościółkiem nowe możliwości na arenie międzynarodowej. Wszystko zależy teraz od jego adaptacji do nowych zasad i technik, które będą kluczowe w nadchodzących turniejach kwalifikacyjnych.

Żródło: Sport.tvp.pl

