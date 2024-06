Strzelnica w Sokołowie Młp. zamknięta dla żołnierzy USA

- Strzelnica "Partyzant" ma charakter szkoleniowo-sportowy. Żołnierze amerykańscy trenowali na broni, z którą służą, czyli karabinach o dużym kalibrze. Zajmowali oni wszystkie stanowiska strzeleckie i gdy naraz oddawali strzały często ciągłym ogniem, to obiekt nie był w stanie wytłumić tak dużego hałasu. Powodowało to liczne skargi okolicznych mieszkańców. Dla ich dobra byłem zmuszony odmówić możliwości treningu bronią o tak dużym kalibrze. Z kolei żołnierze chcą trenować na broni, z którą pracują i stąd zrodził się problem. Jeśli nasi amerykańscy przyjaciele będą chcieli postrzelać z broni o mniejszym kalibrze, to serdecznie zapraszam do Sokołowa - mówi Andrzej Kraska, burmistrz miasta.