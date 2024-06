Rekordowa frekwencja na Pikniku Rodzinnym w Zaczerniu

Powrót po przerwie

Ostatni piknik tego typu odbył się jeszcze przed pandemią, co sprawiło, że policyjne środowisko z niecierpliwością wyczekiwało na powrót tego wydarzenia. Po pięcioletniej przerwie, na terenie Oddziału Prewencji Policji w Zaczerniu, ponownie zapanował duch radości i zabawy. Ponad 1500 osób, w tym dzieci i rodzice, z entuzjazmem uczestniczyło w pikniku, który oferował szeroką gamę atrakcji.

Bogactwo atrakcji

Dynamiczne pokazy i konkursy

Smaczne zakończenie

Piknik zakończył się efektownym pokazem samochodu TAJFUN oraz wozów strażackich, które jednocześnie opróżniły swoje zbiorniki z wodą. "Bardzo się cieszymy, że po pięciu latach znów mogliśmy Was zaprosić do wspólnego świętowania tego szczególnego dnia. Wszystkie dzieci wyszły z pikniku zadowolone i uśmiechnięte i to dla nas jest największą nagrodą. Chciałbym szczególnie podziękować funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom OPP oraz pracownikom cywilnym. Dzięki waszemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi mogliśmy pokazać uczestnikom nasz policyjny świat" - podsumował Krzysztof Filip, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie.