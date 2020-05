W miejsce rozebranego igloo nad Wisłokiem w Rzeszowie powstaje nowa kawiarnia

Wielu rzeszowian zabiegało, by to miejsce przywrócić. Bo stanowiło punkt spotkań ze znajomymi, miejsce na odpoczynek, dobrą kawę, lody, pizzę podczas spaceru czy przejażdżki rowerowej. Można było tu poleżeć na hamaku i delektować się widokiem wody i przyrody.

- Zdaniem wielu mieszkańców przyczyniliśmy się do uatrakcyjnienia rezerwatu Lisia Góra i dzięki nam częściej odwiedzali to miejsce. Chcielibyśmy nadal być miejscem spotkań i odpoczynku osób w różnym wieku, zarówno mieszkańców naszego miasta, jak i osób przyjezdnych. Chcielibyśmy nadal pozytywnie wpływać na wizerunek Rzeszowa oraz jego promocję turystyczną

Do prezydenta Rzeszowa skierowana została petycja o pomoc w stworzeniu na nowo kawiarni.

Żwirownia. Trochę słońca w maju, a my już chcemy nad wodę [ZDJĘCIA]

Zamontowane już białe ogrodzenie nawiązuje do natury, liści, ma napisy "Kocham Rzeszów" i charakterystyczne punkty miasta.

Michał Mucha mówi, że byłby to znacznie mniejszy obiekt niż poprzedni. Wykonany będzie z materiału imitującego drewno. Dodatkowe miejsce zostanie zagospodarowane na letni ogródek ze stolikami, krzesełkami, parasolami i leżakami. Być może także z hamakami.

- W planie mamy założenie monitoringu z kamerami na plac zabaw, by poprawić bezpieczeństwo okolicy. Razem z miernikiem jakości powietrza

- dodaje Michał Mucha.

Ruszyła już wypożyczalnia sprzętu wodnego z rowerami (garbusy, retro, delfiny), kajakami, rodzinnymi katamaranami solarnymi (z obostrzeniami, co do liczby osób). Końcem sezonu Michał Mucha chce jeszcze wprowadzić gokarty wodne i dwa ekologiczne houseboaty - 18-metrowe apartamenty pływające (wypożyczane na doby, dla 4-6 - osobowej rodziny). Dostał na to unijną dotację.

Mini golf z grillem ruszy 1 czerwca.

W okolicy Lisiej Góry powiększony zostanie także istniejący plac zabaw. Ustawione zostaną 23 kolorowe elementy drewniane i metalowe, m.in. huśtawki, trampoliny, karuzela integracyjna, pomosty z barierkami, gry terenowe: klasy, gąsienica, labirynt. Nad piaskownicami zamontowane będą żagle zacieniające. Dojdą ławki, tablice informacyjne.

