Prasówka tygodniowa z 21.01.2024 w Rzeszowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Rzeszów ma już 670 lat. Urodzinowa impreza z tej okazji odbyła się w Filharmoii Podkarpackiej, która wypełniła się po same brzegi. Jak świetowano? Od rycerzy Zakonu Boju Dnia Ostatniego, przez ostatnie krzyki rzeszowskiej mody lat 20. ub. wieku, i spacer po ulubionych knajpkach okresu PRL-u, do czasów obecnych - tak skrócie opowiedziano historię Rzeszowa.

Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, było przyczyną porannej kolizji, do jakiej doszło na drodze S19 w Jasionce. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ranny. Na tym odcinku drogi nie ma już utrudnień w ruchu.

Po największej giełdzie samochodowej w regionie nie ma już śladu - to dawniej na rzeszowskim Załężu, dokładniej na ul. Spichlerzowej, pasjonaci motoryzacji spotykali się co niedzielę, by oglądać wystawione na sprzedaż samochody. Obecnie handlarze przenieśli się do Sokołowa Młp. i Skołoszowa. W naszej GALERII wspominamy rzeszowską giełdę samochodową. Zobaczcie archiwalne fotografie.

Nasza Czytelniczka podzieliła się pięknem pejzażu w zimowym dniu w zasypanym śniegiem Parku Inwalidów Wojennych w Rzeszowie.

Padający śnieg powoduje, że na drogach Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego panują trudne warunki do jazdy. Wczoraj od rana policjanci interweniowali na miejscu blisko 40 kolizji. Doszło również do 5 wypadków. Główną przyczyną wszystkich zdarzeń było niedostosowanie prędkości do aktualnie panujących warunków na drodze.