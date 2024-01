Kacper choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Potrzebuje operacji, by móc chodzić

Mimo przeciwności nie poddał się. Jego determinacja i chęć do życia zaskakiwały nawet doświadczonych lekarzy. Kacper przeszedł dwie operacje, w tym jedną na serce, otrzymał liczne transfuzje krwi, a także poddał się wielu zabiegom medycznym. Po trzech miesiącach walki o życie opuścił szpital. Ale to był dopiero początek jego walki. Po wyjściu ze szpitala czekały go liczne rehabilitacje i praca nad sobą.

Kacper już od prawie 16 lat każdy dzień rozpoczyna od rehabilitacji i zajęć terapeutycznych, kończy domową terapią. Po latach pracy, u chłopca widać ogromne postępy. Niestety w związku z porażeniem cierpi on na spastyczne przykurcze, przez co chodzi na ugiętych kolanach. Sprawia mu to nie tylko ból, ale i prowadzi do licznych kontuzji, stanów zapalnych i przeciążeń. Przy każdej takiej kontuzji Kacper na jakiś czas musi zaprzestawać dalszej rehabilitacji, tracąc przy tym postępy, które wypracował.