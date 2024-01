Blisko 40 kolizji i 5 wypadków na na drogach Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Policjanci apelują o ostrożność Beata Terczyńska

Barbara Galas

Padający śnieg powoduje, że na drogach Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego panują trudne warunki do jazdy. Wczoraj od rana policjanci interweniowali na miejscu blisko 40 kolizji. Doszło również do 5 wypadków. Główną przyczyną wszystkich zdarzeń było niedostosowanie prędkości do aktualnie panujących warunków na drodze.