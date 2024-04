Tragiczny wypadek quadem w Rzeszowie: 39-letni mężczyzna nie żyje

Wypadki drogowe w Rzeszowie podczas Świąt Wielkanocnych

W piątek, w Boguchwale, doszło do zderzenia motocyklisty z audi. W wyniku zdarzenia, 23-letni kierujący hondą trafił do szpitala. W Rzeszowie, na ulicy Traugutta, ucierpiał 48-letni mężczyzna, który wykonywał prace telekomunikacyjne na drabinie, w którą wjechał mercedes.

Jednak w piątek odnotowano dwa wypadki drogowe, a w poniedziałek doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem kierującego quadem.

Liczba kolizji drogowych w Rzeszowie podczas Świąt Wielkanocnych

- W sobotę przebiegła spokojnie. Nie doszło do żadnego wypadku. Policjanci odnotowali 12 kolizji drogowych. W niedzielę wielkanocną było bardzo spokojnie. W tym dniu mundurowi również nie odnotowali żadnego wypadku. Doszło jedynie do 6 kolizji.

Tragiczny wypadek quadem w Rzeszowie

W poniedziałek, 1 kwietnia, doszło do tragicznego zdarzenia. Kierujący quadem, na Kopcu Konfederatów Barskich, na drodze gruntowej doprowadził do wywrócenia pojazdu, który go przygniótł. W wyniku zdarzenia 39-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

W tym dniu policjanci odnotowali 8 kolizji drogowych.