Utrudnienia w ruchu: Naprawa Alei Cieplińskiego i Ronda Dmowskiego w Rzeszowie

Wielkie korki w Rzeszowie przez naprawy drogowe

Ekipa drogowców jest obecnie zaangażowana w naprawę jednej z jezdni al. Cieplińskiego, kierując się w stronę ul. Marszałkowskiej, a także ronda Dmowskiego. "Korki są gigantyczne. Spóźnione są autobusy MPK. Warto omijać tę część miasta" - mówi jeden z mieszkańców. Prace mają potrwać do godz. 16, a drogowcy mają do naprawy aż 23 punkty, korzystając z specjalistycznego sprzętu do frezowania asfaltu.