Seniorka straciła 30 tysięcy złotych. Dała się oszukać metodą "na wypadek"

W środę, jako pierwszy, z dyżurnym miejskim skontaktował się 84-latek, do którego po godz. 13, na telefon stacjonarny, zadzwoniła kobieta. W rozmowie przekonała go, że jest jego córką i potrzebuje 150 tys. zł na kaucję, aby wykupić się z aresztu. Fałszywa córka miała spowodować wypadek, w którym śmierć poniosła ciężarna kobieta. W tym samym czasie do seniora na telefon komórkowy zadzwonił drugi oszust, tym razem podający się za policjanta. Potwierdził historię o wypadku i zaczął wypytywać o pieniądze. 84-latek przyznał, że w domu na 25 tys. zł, ale na koncie ma dużo więcej. Na całe szczęście idąc do banku zadzwonił do swojego zięcia. Wtedy został uświadomiony, że próbowano go oszukać, a jego córka ma się dobrze.

Podobną legendą posłużyli się przestępcy, którzy około godz. 16 zadzwonili do 76-latki. Także od niej fałszywy policjant zażądał 150 tys. zł na kaucję dla znajomej, która miała śmiertelnie pobić ciężarną kobietę. Tym razem asertywna seniorka natychmiast skutecznie przerwała połączenie telefoniczne i skontaktowała się z numerem alarmowym 112. Dyżurny miejski tylko upewnił ją w tym, że próbowano od niej wyłudzić pieniądze.