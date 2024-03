Włamywacz okradał jubilerów. Aresztowali go rzeszowscy policjanci

Rzeszowscy policjanci pracowali nad sprawą kradzieży z włamaniem do jubilera. W luty, nieznany sprawca dwukrotnie okradł ten sam salon, znajdujący się na Placu Wolności. Jego łupem padła srebrna biżuteria – sygnety, łańcuszki, medaliki oraz niewielkie kwoty pieniędzy, które były pozostawione w kasie.

Na podstawie zebranych informacji oraz własnych ustaleń, kryminalni wytypowali podejrzewanego. To 71-latek, bez stałego miejsca zamieszkania. Policjanci ustalili, że mężczyzna będzie przebywał w centrum Rzeszowa i tam czekali na niego. Na rzeszowskim rynku zauważyli podejrzewanego. W trakcie zatrzymania kryminalni znaleźli przy nim srebrną biżuterię, dwa zegarki i blisko 5 tys. złotych. Podczas rozmowy, mężczyzna przyznał się do włamań na Placu Wolności. Wskazał też miejsce ukrycia części skradzionej biżuterii.

Podczas przesłuchania, mężczyzna wyjaśnił, że skradzione srebro sprzedał przygodnie napotkanym mężczyznom za 7 i 5 tys. złotych.

Po analizie zgromadzonych materiałów śledczy ustalili, że 71-latek, również w lutym, usiłował włamać się do sklepu przy ul. Gałęzowskiego. Dlatego oprócz dwóch zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem, usłyszał jeszcze zarzut dotyczący uszkodzenia witryny sklepowej, której wartość oszacowano na 2 tys. złotych.

W piątek, akta sprawy trafiły do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Nadzorujący postępowanie prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec 71-latka aresztu tymczasowego. Sąd Rejonowy w Rzeszowie przychylił się do wniosku i aresztował podejrzanego na dwa miesiące.