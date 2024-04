Prasówka z marca 2024. Sprawdź, co działo się w Rzeszowie. Czy jesteś na bieżąco?

Półfinał konkursu Miss Województwa Podkarpackiego 2024 i Miss Nastolatek odbył się 10 marca w prestiżowym Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Wyłoniono 24 finalistki konkursu Miss Podkarpacia i 12 aspirujących do tytułu Miss Nastolatek. Oto one!

W małym, ale pełnym uroku Dynowie, co czwartek odbywa się giełda. Targowisko, które oferuje niemalże wszystko, od świeżych warzyw do unikalnych ozdób, przyciąga zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów. Sprawdź, co można tam znaleźć i dlaczego warto tam pojawiać się regularnie.