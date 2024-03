Odznaczenia państwowe i odznaki honorowe dla wybitnych mieszkańców Podkarpacia

W czwartek, 21 marca, wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul wręczyła odznaczenia państwowe oraz odznaki honorowe zasłużonym mieszkańcom Podkarpacia. Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę otrzymały osoby, które wyróżniły się zasługami w działalności na rzecz społeczności lokalnej, zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, działalności społecznej i charytatywnej oraz wzorowym i wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

- To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłam dziś wręczyć państwu medale przyznane postanowieniem prezydenta RP, ale również nadane decyzjami ministra kultury i dziedzictwa narodowego, czy też ministra zdrowia - mówiła do wyróżnionych Teresa Kubas-Hul. - Każdy z państwa jest wyjątkowy. Wszystkim gratuluję odznaczeń, ale też dziękuję za to, że na co dzień swoją postawą, działaniem i aktywnością stajecie się wzorem dla innych.