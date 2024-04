Prasówka z całego tygodnia 21.04.2024 w Rzeszowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Potrzebne są ubrania, obuwie, a także słodycze i zabawki dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Zbiórka jest dla Romskich dzieci z Ukrainy, które przebywają w ośrodku w Jarosławiu. Potrwa do 24 kwietnia.

Wszystko wskazuje na to, że dr Krzysztof Jarosz zostanie nowym starostą rzeszowskim. Taka decyzja zapadła na posiedzeniu nowo wybranych radnych Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu Rzeszowskiego. Mieszkający w Boguchwale k. Rzeszowa obecny prezes Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej został szefem klubu PiS w Radzie Powiatu oraz otrzymał jednogłośne poparcie na stanowisko starosty.

W Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie odbyła się Gala Absolwentów i uczniów Branży Fryzjerskiej, zorganizowana z okazji dwudziestolecia kształcenia w tej dziedzinie. Były pokazy w wykonaniu uczniów i absolwentów, wręczanie nagród, a także wspomnienia z początków funkcjonowania kierunku.

W centrum Rzeszowa trwają intensywne naprawy drogowe, które spowodowały duże korki. Prace prowadzone są na al. Cieplińskiego oraz rondzie Dmowskiego. Mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami.

Wyjaśniane są okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek w Tyczynie. W zderzeniu trzech pojazdów, rannych zostało osiem osób. Pięć z nich trafiło do szpitala, w tym dwie osoby piesze. Na miejscu, do późnych godzin wieczorowych, pracowali policjanci rzeszowskiej drogówki.