Prasówka 7.04.2024 z całego tygodnia w Rzeszowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Sprawdź, co ciekawego odbędzie się w ten weekend 5-7 kwietnia w Rzeszowie i okolicy. Będą m.in. koncerty, spektakle, wystawy, kursy i wiele innych.

W Rzeszowie trwa wyjątkowe wydarzenie - wystawa zabytkowych motocykli upamiętniająca 100-lecie Sportu Żużlowego. Wydarzenie potrwa od 5 do 8 kwietnia na Stadionie Miejskim „Stal”.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W 2024 roku przypada 25. rocznica przystąpienia Polski do NATO. Z tej okazji w czwartek 4 kwietnia w Filharmonii Podkarpackiej odbył się wyjątkowy koncert. Zobacz zdjecia z tego wydarzenia!

Od 5 do 8 kwietnia, czyli od najbliższego piątku do poniedziałku na Stadionie Miejskim „Stal” w Rzeszowie czynna będzie wystawa z okazji 100-lecia Sportu Żużlowego. Będzie można zobaczyć ponad 20 motocykli, w tym „rzeszowskiego” FIS-a i unikalne zdjęcia.

Ceny mieszkań w Rzeszowie rosną w szybkim tempie. Podobnie wygląda sytuacja z ziemią. W stolicy Podkarpacia za metr działki budowlanej zapłacimy od 222 do 378 zł. Ale wystarczy przekroczyć rogatki miasta i dotrzeć do Boguchwały, by cena spadła aż o połowę.

Do 30 kwietnia w Centrum Handlowym Auchan Krasne można wspomóc Schronisko Kundelek. Wystarczy przynieść karmę lub środki czystości dla psów i kotów i wrzucić do specjalnej skrzyni ustawionej w pasażu galerii handlowej.

W Rzeszowie już w ten weekend odbędzie się 17. Półmaraton PKO. Biegacze będą mieli okazję nie tylko sprawdzić swoje siły, ale i wesprzeć siedmioletnią Klarę, cierpiącą na mukowiscydozę.