Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Rzeszowie? Średnia cena w marcu 2024 roku przekroczyła 10 tys. złotych luks

SZYMON KORTA / POLSKA PRES

Ceny mieszkań w Rzeszowie rosną w szybkim tempie. Podobnie wygląda sytuacja z ziemią. W stolicy Podkarpacia za metr działki budowlanej zapłacimy od 222 do 378 zł. Ale wystarczy przekroczyć rogatki miasta i dotrzeć do Boguchwały, by cena spadła aż o połowę.