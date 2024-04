100 lat Sportu Żużlowego: Wystawa motocykli zabytkowych na Stadionie Miejskim w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

Wystawa zabytkowych motocykli - hołd dla 100-lecia Sportu Żużlowego

Wystawa z okazji 100-lecia Sportu Żużlowego to wydarzenie, które przyciągnie zarówno fanów motocykli, jak i miłośników żużla. Na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie będzie można zobaczyć z bliska ponad 20 wyjątkowych motocykli, w tym "rzeszowskiego" FIS-a. Wystawa potrwa od 5 do 8 kwietnia, a zwiedzający będą mieli także okazję podziwiać unikatowe fotografie.

Godziny otwarcia i sprzedaż biletów

Wystawa będzie czynna od 11.00 do 19.00 w piątek (5 kwietnia) oraz w poniedziałek (8 kwietnia). W sobotę (6 kwietnia) otwarta będzie od 10.00 do 19.00, a w niedzielę (7 kwietnia) od 9.00 do 15.00. Bilety można nabyć stacjonarnie, przy wejściu do budynku, w godzinach otwarcia obiektu.