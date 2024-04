Zbiórka karmy i środków czystości dla zwierząt ze Schroniska Kundelek

– Schronisko „Kundelek” jest miejscem, gdzie zwierzęta dotknięte bezdomnością czy niewłaściwymi decyzjami człowieka odzyskują siły i oczekują na troskliwy dom. Dlatego zachęcam, aby dołączyć do zbiórki, która po raz kolejny odbywa się w naszym centrum handlowym

– mówi Aleksandra Błaszczak, menedżer marketingu Centrum Handlowego Auchan Krasne.

Co można przynieść?

Zwierzaki potrzebują suchej i mokrej karmy. Można przynosić ręczniki papierowe, proszki do prania, chusteczki nawilżane, płyny do szyb, podłóg i uniwersalne, a także ręczniki lateksowe bezpudrowe w rozm. L i XL.

Skrzynia na dary będzie dostępna w pasażu centrum handlowego w godzinach pracy obiektu: od poniedziałku do soboty od godziny 9.00 do godziny 21.00, a w niedzielę handlową 28 kwietnia od godziny 10.00 do godziny 19.30.