Salon rowerowy Rojax otwarty w Rzeszowie: Przegląd oferty i atrakcji

- Oferujemy rowery górskie, crossowe, trekkingowe, szosowe i grawelowe, ale także bogaty wybór akcesoriów, jak kaski, krzesełka, oświetlenie czy bidony. W naszym asortymencie są również rolki, hulajnogi, deskorolki, sprzęt fitness oraz akcesoria do różnych dyscyplin sportowych, włączając w to piłki czy sprzęt do tenisa ziemnego - wylicza Marcin Ganczar.