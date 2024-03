Siódma edycja Misterium Męki Pańskiej w Niechobrzu zgromadziła tłumy [ZDJĘCIA]

Misterium Męki Pańskiej: Dwie godziny wielkiego spektaklu

Misterium Męki Pańskiej w Niechobrzu, niezwykłe przedstawienie trwające ponad dwie godziny, po raz siódmy przyciągnęło tłumy. Uczestnicy mieli okazję doświadczyć na nowo ostatnich dni z życia Jezusa, podążając za ponad 100 aktorami, którzy odtworzyli kluczowe momenty tych wydarzeń.

Spektakl zaczynał się od sceny wjazdu Jezusa do Jerozolimy, a następnie przenosił widzów do sądu Piłata, ukazując zdradę Judasza i ostatnią wieczerzę. Wszystko to prowadziło do dramatycznego finału – śmierci Jezusa na wzgórzu Golgota.