Droga Krzyżowa w Rzeszowie: Wierni w Parku Papieskim pod przewodnictwem biskupa Jana Wątroby [ZDJĘCIA]

Droga Krzyżowa: Pielgrzymka z Parku Papieskiego do rzeszowskiej katedry

Droga Krzyżowa, która jest symbolicznym odtworzeniem drogi na śmierć Jezusa i złożenia go do grobu, zgromadziła w Rzeszowie wielu wiernych. Z Parku Papieskiego, tłumy pielgrzymów ruszyły w stronę rzeszowskiej katedry. To wydarzenie stało się nieodłącznym elementem obchodów Wielkiego Piątku w Rzeszowie.

Droga Krzyżowa poprzedziła Liturgię Męki Pańskiej, która odbyła się pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby.