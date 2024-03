Przegląd prasy z tygodnia 31.03.2024. Co działo się w Rzeszowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W małym, ale pełnym uroku Dynowie, co czwartek odbywa się giełda. Targowisko, które oferuje niemalże wszystko, od świeżych warzyw do unikalnych ozdób, przyciąga zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów. Sprawdź, co można tam znaleźć i dlaczego warto tam pojawiać się regularnie.

Przedstawiamy aktualne oferty pracy w Rzeszowie. Prezentujemy stanowiska, wymagania oraz proponowane zarobki w stawkach brutto. Przedstawione oferty pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Sprawdźcie szczegóły!

Wielkanoc już za parę dni, a na rzeszowskich targowiskach coraz więcej ozdób świątecznych. Klienci mają nie lada wyzwanie w wyborze dekoracji koszyczka lub stołu wielkanocnego. Na targu znajdują się ręcznie wykonane stroiki, wieńce, koszyczki, pisanki, serwetki, a także udekorowane babki. Nie mogło zabraknąć bazi, tulipanów, żonkili oraz bukszpanu. Zobaczcie zdjęcia!

Włożyli 15-latka do bagażnika BMW i wywieźli do lasu - wszystko po to, by nakłonić go do wyrzeczenia się sympatii do jednego z rzeszowskich klubów piłkarskich. Trzech mężczyzn, którzy mieli dopuścić się tych czynów nie uniknie kary. Mieszkańcom powiatu rzeszowskiego grozi nawet pięcioletni pobyt za kratkami.