Prasówka z całego tygodnia 3.03.2024 w Rzeszowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Giełda Wschód w Skołoszowie odbywa się w każdą sobotę. Na bazarze możemy kupić niemalże wszystko. Na licznych stoiskach znajdziemy m.in. odzież, bieliznę, obuwie, meble, narzędzia, zabawki i starocie. Swoje produkty oferują także rolnicy. Zobaczcie, co sprzedawano w sobotę 2 marca!

Szybkie uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stworzenie transparentnych zasad dla przedsiębiorców, uproszczenie struktury Urzędu Miasta oraz włączenie mieszkańców w procesy decyzyjne – to główne postulaty programowe prof. Jacka Strojnego, kandydata na prezydenta Rzeszowa. Podczas sobotniej konwencji programowej stowarzyszenia Razem Dla Rzeszowa poznaliśmy również jego kandydatów do Rady Miasta.

Weekend w Rzeszowie to co tydzień nowa dawka rozrywki i kultury. Zobacz, co będzie się działo 1-3 marca.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu wpłynęło 296 wniosków na dotacje 2024, dla zabytków nieruchomych liczba ta wynosi 175, dla ruchomych 121. Kwota, która zostanie rozdysponowana na prace remontowo-konserwatorskie wynosi 9 392 000 złotych.

Kobiety pełniące służbę w różnych dziedzinach lotnictwa z wielką pasją opowiedziały o szczegółach swojej pracy. Zdradziły też, jak radzą sobie ze stresem, co dodaje im skrzydeł.