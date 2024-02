W szpitalu uniwersyteckim w Rzeszowie zostanie zamknięty punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

- Szpital ma prawo do takiej zmiany, będąc placówką uniwersytecką - mówi Rafał Śliż.

Z naszych informacji wynika, że szpital kliniczny ma za mało kadry lekarskiej na prowadzenie tego punktu. Ale liczba punktów nocnej i świątecznej opieki w Rzeszowie nie zmieni się, gdyż jak zapowiada Rafał Śliż, 18 marca planowane jest otwarcie nowego punktu w szpitalu MSWiA przy ul. Krakowskiej 16.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to pomoc medyczna w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielana od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.