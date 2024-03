Tygodniowy przegląd prasy 10.03.2024: Rzeszów, 3.03-9.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Dwie nagrody w USA dla Game Over Cycles (GOC). I miejsce w klasie Extreme Bagger oraz Best Of Show w Broadwalk Custom Bike Show podczas Daytona Bike Week 2024. jednym z największych zlotów motocyklowych świata, co roku odbywającym się na Florydzie. To wielki sukces Stanisława Myszkowskiego i jego ekipy z GOC.

Z okazji Święta Zakochanych Gazeta Codzienna "Nowiny" przygotowała wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a gazeta je nagrodzi. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

To program skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad: dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.