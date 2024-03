Sławomir D. oskarżony o zgwałcenie i zabójstwo 84-letniej sąsiadki. Akt oskarżenia wysłany do sądu

Sławomir D., 50-latek z Hyżnego, ma stanąć przed sądem za zgwałcenie i zabójstwo swojej 84-letniej sąsiadki. Prokurator Okręgowy w Rzeszowie, prok. Krzysztof Ciechanowski, poinformował o przekazaniu aktu oskarżenia do sądu.

- Następnie, przytrzymując pokrzywdzoną, rozebrał ją do naga i po przełamaniu oporu Krystyny S., w związku z zastosowaną przemocą, doprowadził pokrzywdzoną do obcowania płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym, po czym uciskał ręką na jej szyję, czym spowodował odcięcie dopływu tlenu do jej dróg oddechowych i doprowadził do jej gwałtownego uduszenia, co skutkowało jej zgonem - przekazał prokurator.