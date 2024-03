Młodzi mężczyźni spadli z dachu szynobusu na trasie Rzeszów - Strzyżów: Niecodzienny wypadek w Babicy

Dwóch mężczyzn w wieku 21 i 22 lat zdecydowało się na ryzykowną podróż na dachu szynobusu. Do zdarzenia doszło w piątek, około godziny 21.

- Późnym wieczorem zadysponowano nas do miejscowego zagrożenia w miejscowości Babica. Zgłoszenie dotyczyło udzielenia pomocy dwóm poszkodowanym osobom, podróżującym pociągiem na dachu szynobusu co doprowadziło do wypadku z ich udziałem. Poszkodowane osoby zostały zabrane przez ZRM (Zespół Ratownictwa Medycznego-przyp. red.) - informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Wyżnem.