Lipiec w Rzeszowie: Przegląd prasy z czerwca 2023 w Rzeszowie, najważniejsze informacje miesiąca

Jakie ulice w Rzeszowie są najniebezpieczniejsze? Gdzie dochodzi do największej liczby wypadków i kolizji? Przeanalizowaliśmy policyjne statystyki z ostatnich 3 lat. Zobaczcie, gdzie w stolicy Podkarpacia kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas jazdy.

Zobaczcie, jakie atrakcje czekają nas w najbliższy weekend, od 23 do 25 czerwca w Rzeszowie i okolicy. Będą koncerty i spektakle.

Wojewódzkie Centrum zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie wydało w piątek, dla woj. podkarpackiego, ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem i silnym wiatrem oraz przed upałem. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. Blisko 50 razy wyjeżdżali do tej pory podkarpaccy strażacy do usuwania skutków burz, które przetoczyły się nad naszym regionem.

Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury to aż 30 projektów, bezpłatnych wydarzeń muzycznych, teatralnych, wystaw, warsztatów, spotkań. Dziś o godz. 20 Koncert Główny w Parku Sybiraków. Wśród gwiazd m.in. Sara James, Justyna Steczkowska, Smolik, Brainstorm.