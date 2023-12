Prasówka z całego tygodnia 10.12.2023 w Rzeszowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

To nowoczesne, przestronne, kompleksowo wyposażone, i przyjazne sale dla dzieci. Wyremontowany SOR z częścią dla dzieci w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie to większy komfort dla pacjentów i personelu.

Spółka SIM Podkarpacie ogłosiła uzupełniający nabór wniosków na najem mieszkań, które zostaną wybudowane w Boguchwale w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) do wiosny 2026 roku. Wnioski można składać jeszcze do 5 stycznia 2024 r.

Tradycyjnie, jak co roku, Mikołaj wylądował na Lotnisku w Jasionce, aby wyruszyć do wszystkich dzieci z prezentami. Udało się go uchwycić na filmie i zdjęciach. Z lotniska prawdopodobnie udał się do Podkarpackiego Centrum Nauki "Łukasiewicz" a potem do dalej z podarunkami. Był już u was?

Anastasiia, która została poraniona nożem przez 16-latka, jest już w domu. Dziewczyna wciąż ma bardzo poważne problemy z jednym okiem. Rokowania są niepomyślne. Rodzina szuka pomocy za granicą i zbiera pieniądze na dalsze leczenie.