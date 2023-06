Dziś startuje Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie: 30 projektów, 12 koncertów (SZCZEGÓŁOWY PROGRAM)

Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury to aż 30 projektów, bezpłatnych wydarzeń muzycznych, teatralnych, wystaw, warsztatów, spotkań. Dziś o godz. 20 Koncert Główny w Parku Sybiraków. Wśród gwiazd m.in. Sara James, Justyna Steczkowska, Smolik, Brainstorm.

Piątkowy koncert główny w Parku Sybiraków to największe wydarzenie tegorocznej edycji Europejskiego Stadionu Kultury. Start o godz. 20. Koncert otwarcia to będzie występ Darii ze Śląska. Później usłyszymy kolektywy:

BOKKA i NOËP (Estonia),

Smolik/Kev Fox i Alina Pash (Ukraina), Justyna Steczkowska i Brainstorm (Łotwa),

Sara James i Olena Usenko (Ukraina). Każdy z Kolektywów zagra osobny, oryginalny mini koncert dopasowany do estetyki występujących artystów i ich stylu muzycznego. Koncert w niepowtarzalnej "kosmicznej" oprawie i scenografii będzie transmitowany na żywo w TVP, o godz. 21.10. W dniach 24-25 czerwca z kolei zaplanowano cykl koncertów w Klubie Festiwalowym w fosie Zamku Lubomirskich pod nazwą Electro East. Rozpocznie się występem Jakuba Skorupy. Pochodzący ze Śląska wokalista, gitarzysta i autor tekstów z zamiłowaniem łączy rozmaite gatunki muzyczne. Dalej usłyszymy Ofelię, która dała się poznać jako aktorka, grając w serialach i filmach (m.in. „M jak Miłość”), jak również jako wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Sobotni cykl Electro East zamknie zespół KAMP! Dream-popowe melodie doskonale zgrane na płycie z house’owymi utworami zagwarantowały zespołowi zainteresowanie ze strony klubów i międzynarodowych festiwali.

W niedzielę usłyszymy wyjątkowy afrykańsko-ukraiński projekt hip-hopowy FO SHO, składający się z 3 sióstr - Betty, Miriam i Siony Endale. Muzyka to także Art Celebration. - Na scenie pojawi się 25 artystów z Polski i Ukrainy - zdradza dyrektor Marcin Dziedzic. - Motywem przewodnim będzie wolność. Wschód Kultury w Rzeszowie to w sumie 12 koncertów, 14 lokalizacji, 30 projektów i interdyscyplinarność (muzyka, strefa dzieci, taniec, sztuka, fotografia, warsztaty, teatr, wystawy, instalacje, strefa food i wina...).

Wystawy artystyczne

Wystawa „Włodzimierz Puchalski. Domowroty” to wyjątkowa kolekcja prac, które przypominają tę monumentalną – a dziś niestety nieco zapomnianą – postać polskiego przyrodnika, fotografa, filmowca i zrazem wrażliwego na piękno otaczającego go świata artysty. Kilkadziesiąt prac wybranych do ekspozycji w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, zestawionych niejako obok siebie w trzech odrębnych rzeczywistościach, wg autorskiej aranżacji kuratora wystawy Andrij Bojarova z całą pewnością pomogą na nowo odczytać bogaty dorobek wszechstronnej działalności Puchalskiego jako absolutnego giganta swoich czasów.

“Na szklanym negatywie” to wystawa fotografii dla wszystkich lubiących historie o miłości i nie tylko. Pionierka fotografii Leopoldyna Krause i jeden z najznakomitszych fotografów Rzeszowa Edward Janusz - połączyła ich pasja do fotografii i miłość do siebie nawzajem. Brzmi jak tanie love story? Nic bardziej mylnego! Podczas tegorocznego Festiwalu, przedstawimy ich historię i losy rozgrywające się w Galicyjskim Rzeszowie zapisane na szklanym negatywie. W trakcie Festiwalu odbędzie się również wystawa sztuki współczesnej AS FAR AS… Ekspozycja skupi się na intuicyjnej i pierwotnej chęci poznania oraz doświadczenia życia pomimo dyskomfortu, ograniczenia i przesytu. Ta wystawa to możliwość zanurzenia się w aspektach poznawania materii, które wpływają na nasze zmysły, doświadczenia i emocje.

Kultowe projekty ESK

Bitwa o Wschód jest już tradycyjnym wydarzeniem odbywającym się podczas Europejskiego Stadionu Kultury. To turniej tańca street dance, na który przyjeżdżają tancerze z Polski, Ukrainy, Słowacji i innych sąsiednich krajów. Projekt powraca na Festiwal już po raz ósmy. W tym roku nowością będą kategorie Hip Hop Under 20, Breaking dla osób powyżej 16. roku życia oraz kategoria All Styles 2vs2.

Podczas EKS 2023 odbędzie się także spektakularna 11. edycja Art Celebration, w której udział weźmie 25 artystów z Polski i Ukrainy. Motywem przewodnim koncertu będzie wolność. Podczas finalnych przygotowań do koncertu, po walce z ciężką chorobą zmarł Zbigniew Jakubek, wybitny pianista, kompozytor, pedagog, współtwórca Art Celebration, w tym tegorocznego programu koncertu. Cały tegoroczny występ będzie zadedykowany pamięci Zbigniewa Jakubka. Bezpłatne wejściówki na koncert do pobrania na stronie estrada.rzeszow.pl

Projekty specjalne

W Rzeszowskich Piwnicach odbędą się projekty specjalne o tematyce kosmicznej. VOICES OF THE COSMOS to projekt stworzony przez dwóch artystów dźwięku: Rafała Iwańskiego i Wojciecha Ziębę oraz astronoma Sebastiana Soberskiego, kierownika Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu i radioastronoma w Instytucie Astronomii UMK w Piwnicach pod Toruniem.

Projekt skutecznie łączy osiągnięcia astronomii z muzyką elektroakustyczną. Twórcy korzystają z oryginalnych sygnałów pozaziemskich i dźwięków odbieranych przez radioteleskopy oraz inne urządzenia radiowe, czasami korzystają z sonifikacji i archiwalnych nagrań z misji kosmicznych. Ścieżki instrumentalne zintegrowane z przetworzonymi rytmami i tonami "dźwięków kosmicznych" tworzone są za pomocą instrumentów elektronicznych, zarówno cyfrowych jak i analogowych, a także różnych obiektów akustycznych.

WSCHÓD GWIAZD NA POŁUDNIKU 22°E to projekt, który z centrum Rzeszowa przeniesie w Kosmos. W tej podróży rakietą będzie teleskop i aparat. To okazja do odwiedzenia galaktyk odległych o miliony, a nawet miliardy lat świetlnych, mgławice, w których rodzą się nowe światy i to wszystko z Rzeszowa, które jest jednym z nielicznych miast w Polsce o wyjątkowej lokalizacji na mapie, bowiem na jego terenie przecinają się równoleżnik i południk znaczący – 50°N oraz 22°. SOUND OF SPACE DEBRIS, czyli instalacja audio-wizualna oparta na danych dotyczących kosmicznych śmieci, stworzona we współpracy z Spacebase New Zealand oraz fundacją Precyzja. Ten projekt jest połączeniem sztuki i nauki za pomocą wizualizacji generatywnych oraz syntezy modularnej i ma na celu zwiększenie świadomości problemu kosmicznych odpadów jako zagrożenia dla środowiska kosmicznego.

Festiwalowa strefa dzieci

Europejski Stadion Kultury to również wydarzenie z myślą o najmłodszych. W programie nie zabraknie atrakcji dla dzieci. W programie m.in. projekcja filmowa GWIAZDA KOPERNIKA w Muzeum Dobranocek, kreatywne warsztaty teatralno-plastyczne LABORATORIUM UFOLALEK prowadzone przez pracowników Teatru Maska, a także kosmiczne warsztaty SMYK ARENA realizowane przez Rzeszowski Dom Kultury.

To projekt, który łączy

Prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury podkreśla, że festiwal to przestrzeń, w której wszyscy dobrze się czują.

- Bardzo dziękuję za jej stworzenie oraz za to, że wspólnie z Rzeszowem realizujemy z powodzeniem tak złożony projekt. To projekt, który łączy, spina, zszywa rzeczy będące obok siebie. Polscy artyści występują z przyjaciółmi, przede wszystkim z Ukrainy. My nieustanie myślimy o tamtejszych instytucjach i ludziach, którzy są zarówno za granicą, jak i u nas. A ten projekt pokazuje, że nie jesteśmy obok siebie, tylko razem możemy coś zrobić i chociaż na chwilę pomóc zapomnieć o tych rzeczach, które są trudne - mówi prof. Rafał Wiśniewski. - Bardzo ważne, że jest to cykl imprez bezpłatnych, w których może wziąć udział każdy, bez względu na status ekonomiczny - dodaje dyrektor NCK. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM



PIĄTEK

23.06.2023 W przestrzeni

Portal ESK’23, ul 3. Maja

9:00 – 17:00 – WŁODZIMIERZ PUCHALSKI / DOMOWROTY / HOMING, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa/ Otwarcie wystawy 22.06, godz. 18:00

9:00 – 19:00 – Lublin Zofii Chomętowskiej, Powoli Cafe

10:00 – 19:00 – WSCHÓD GWIAZD NA POŁUDNIKU 22°E | Specjalny Projekt Rzeszowskich Piwnic, Rzeszowskie Piwnice

10:00 – 19:00 – "Sound of Space Debris" instalacja audiowizualna | Specjalny Projekt Rzeszowskich Piwnic, Rzeszowskie Piwnice

12:00 – 18:00 – Na szklanym negatywnie - Leopoldyna i Edward Janusz, Galeria pod Ratuszem / Otwarcie wystawy 20.06, godz. 18:00

14:00 – 19:00 – Strefa chillout, Fosa Zamku Lubomirskich

14:00 – 2:00 – Street Food Festival, Aleja Lubomirskich

14:30 – 19:00 – Wystawa Autonomia, Teatr NEMNO, 1 LO w Rzeszowie

18:00 – 18:30 – Otwarcie Wystawy „Horyzont”, BWA w Rzeszowie

18:00 – 18:30 – Otwarcie Wystawy „AS FAR AS...”, BWA w Rzeszowie

20:00 – 23:30 – KONCERT GŁÓWNY – Park Sybiraków:

KONCERT OTWARCIA: DARIA ZE ŚLĄSKA

JUSTYNA STECZKOWSKA & BRAINSTORM

SARA JAMES & OLENA USENKO

SMOLIK//KEV FOX & ALINA PASH

BOKKA & NOËP 23:30 – 3:00 – Silent Disco, Klub Festiwalowy, Fosa Zamku Lubomirskich Dodatkowy projekt:

23 – 29.06 - Skarby drewnianej architektury sakralnej. Kościoły i cerkwie na Liście światowego dziedzictwa UNESCO SOBOTA

24.06.2023 W przestrzeni

Portal ESK’23, ul 3. Maja

9:00 – 19:00 – Lublin Zofii Chomętowskiej, Powoli Cafe

10:00 – 13:00 – MIEJSKI DRUK Warsztaty graficzne w plenerze z Michałem Czerko, start Rzeszowskie Piwnice, meta Fosa Zamku Lubomirskich, bezpłatne wejściówki na stronie estrada.rzeszow.pl, wiek uczestników 14+

10:00 – 19:00 – WSCHÓD GWIAZD NA POŁUDNIKU 22°E | Specjalny Projekt Rzeszowskich Piwnic, Rzeszowskie Piwnice

10:00 – 19:00 – "Sound of Space Debris" instalacja audio-wizualna | Specjalny Projekt Rzeszowskich Piwnic, Rzeszowskie Piwnice

11:00 – 14:00 – Debata dotycząca Europejskiej Stolicy Kultury, Kino Zorza

12:00 – 18:00 – WŁODZIMIERZ PUCHALSKI / DOMOWROTY / HOMING, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

12:00 – 18:00 – ESKapizm, Pracownia017 X Electronic Bloom, R_Z cafe

12:00 – 2:00 – Strefa chillout, Fosa Zamku Lubomirskich

12:00 – 18:00 – Na szklanym negatywnie - Leopoldyna i Edward Janusz, Galeria Pod Ratuszem

12:00 – 18:00 – Wystawa „AS FAR AS...”, BWA w Rzeszowie

12:00 – 18:00 – Wystawa „Horyzont”, BWA w Rzeszowie

12:00 – 19:00 – W Rytmie Wschodu, Fosa Zamku Lubomirskich

12:00 – 21:00 – Wschód Wina, Aleja Lubomirskich

12:00 – 22:00 – Street Food Festival, Aleja Lubomirskich

13:00 – 17:00 – SMYK ARENA, Fontanna multimedialna

13:00 – 17:00 – W Krainie Słowiańskich Inspiracji, Fontanna multimedialna, bezpłatne wejściówki na stronie estrada.rzeszow.pl

13:00 – 17:00 – Wystawa mobilna PCN Łukasiewicz, Fontanna multimedialna

13:00 – 17:00 – Resovianka – instalacja artystyczna prezentująca atrakcje podkarpackiej krainy turystycznej "Rzeszów - miasto i region", Fontanna multimedialna

14:00 – 15:00 – Oprowadzanie kuratorskie Wystawa „AS FAR AS...”, BWA Biuro Wystaw Artystycznych

14:00 – 16:00 – Laboratorium ufolalek – warsztaty teatralne z Teatrem Maska, Klub festiwalowy, Fosa Zamku Lubomirskich, bezpłatne wejściówki do pobrania na stronie estrada.rzeszow.pl

14:30 – 22:00 – Wystawa Autonomia, Teatr NEMNO, 1 LO w Rzeszowie

16:30 – 18:30 – Debata muzyczna, Klub festiwalowy, Fosa Zamku Lubomirskich

17:00 – 18:00 – Oprowadzanie kuratorskie z dr Maciejem Milczanowskim, WSCHÓD GWIAZD NA POŁUDNIKU 22°E | Specjalny Projekt Rzeszowskich Piwnic, Rzeszowskie Piwnice

18:00 – 21:00 – Strefa winylowa Niezłej Sztuki, Klub festiwalowy, Fosa Zamku Lubomirskich

21:00 – 22:00 – Spektakl audiowizualny Autonomia, Teatr NEMNO, Dziedziniec 1 LO w Rzeszowie

19:00 – 23:45 – ELECTRO EAST, Fosa Zamku Lubomirskich:

19:00 – 20:00 JAKUB SKORUPA

20:30 – 21:30 OFELIA

21:45 – 23:45 KAMP! 23:30 – 3:00 – Silent Disco, Klub Festiwalowy, Fosa Zamku Lubomirskich NIEDZIELA

25.06.2023 W przestrzeni

Portal ESK’23, ul 3. Maja 9:00 – 19:00 – Lublin Zofii Chomętowskiej, Powoli Cafe

10:00 – 19:00 – WSCHÓD GWIAZD NA POŁUDNIKU 22°E | Specjalny Projekt Rzeszowskich Piwnic, Rzeszowskie Piwnice

10:00 – 19:00 – "Sound of Space Debris" instalacja audio-wizualna | Specjalny Projekt Rzeszowskich Piwnic, Rzeszowskie Piwnice

12:00 – 18:00 – WŁODZIMIERZ PUCHALSKI / DOMOWROTY / HOMING, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

12:00 – 18:00 – Wystawa „AS FAR AS...”, BWA w Rzeszowie

12:00 – 18:00 – Wystawa „Horyzont”, BWA w Rzeszowie

12:00 – 19:00 – W Rytmie Wschodu, Fosa Zamku Lubomirskich

12:00 – 18:00 – Na szklanym negatywnie - Leopoldyna i Edward Janusz, Galeria Pod Ratuszem

12:00 – 21:00 – Wschód Wina, Aleja Lubomirskich

12:00 – 21:00 – Bitwa o Wschód Dance Contest, Klub Festiwalowy Fosa Zamku Lubomirskich

12:00 – 23:00 – Strefa chillout, Fosa Zamku Lubomirskich

12:00 – 22:00 – Street Food Festival, Aleja Lubomirskich

13:00 – 17:00 – SMYK ARENA, Fontanna multimedialna

13:00 – 17:00 – W Krainie Słowiańskich Inspiracji, Fontanna multimedialna, bezpłatne wejściówki na stronie estrada.rzeszow.pl

13:00 – 20:00 – Wystawa Autonomia, Teatr NEMNO, 1 LO w Rzeszowie

15:00 – 16:00 – spotkanie z Katarzyną Korzeń, autorką książki „Polskie wino. Ludzie. Miejsca. Historie” w ramach projektu Wschód Wina, Galerii r_z, Ul. 3-go Maja 16

16:30 – 18:00 – Gwiazda Kopernika, Muzeum Dobranocek, bezpłatne wejściówki do pobrania na stronie estrada.rzeszow.pl

18:00 – 21:00 – ART CELEBRATION, WDK, bezpłatne wejściówki do pobrania na stronie estrada.rzeszow.pl

19:30 – 21:00 – VOICES OF THE COSMOS, Specjalny projekt Rzeszowskich Piwnic, Rzeszowskie Piwnice, bezpłatne wejściówki do pobrania na stronie estrada.rzeszow.pl 21:00 – 23:15 – ELECTRO EAST, Fosa Zamku Lubomirskich:

21:00 – 22:00 – PEJDŻER + DJ MRK

22:15 – 23:15 – FO SHO

