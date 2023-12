Wernisaż wystawy fotografii Marka Arcimowicza w Rzeszowie

Wernisaż będzie prezentowany na zakończenie tegorocznej V edycji Rzeszowskiego Weekendu Fotografii.

Wystawa ta rozpoczyna jednocześnie wyjątkowy rok jubileuszu autora z okazji 30 lat pracy artystycznej i 25 lat pracy dla magazynu National Geographic Polska.

Ekspozycji prac towarzyszyć będzie spotkanie autorskie połączone z prezentacją materiału fotograficznego w formie pokazu multimedialnego, wykonanego w trakcie wyprawy w 2012 roku.

Marek Arcimowicz - fotograf magazynu National Geographic Polska od początku istnienia pisma, czyli od 1999 roku - znany jest jako „fotograf do zadań specjalnych”. Fotografował we wszystkich strefach klimatycznych Ziemi. Z aparatem podróżował przez zaśnieżone pustkowia Spitsbergenu, pustynię Gobi, Papuę, Indie, Mongolię, po szczyty Himalajów. Był wielokrotnym uczestnikiem i organizatorem wypraw wspinaczkowych, eksploracyjnych i badawczych. Zawsze interesowało go to, co egzotyczne, nieznane, odległe.