Wernisaż wystawy fotografii "Kosmogonia" autorstwa Tamary Pieńko i Janusza Marynowskiego

Wystawa "Kosmogonia" to fragment fotograficznej podróży po miłości Krzysztofa Pendereckiego do muzyki i natury. Ta wyjątkowa ekspozycja to dwie strony tej samej historii — czarno-białe obrazy, które Janusz Marynowski i Tamara Pieńko stworzyli, ukazując pozornie odrębne, a jednak harmonijne światy. To artystyczna dokumentacja emocjonalnej relacji Pendereckiego z muzyką i przyrodą, stworzona z okazji jego 90. urodzin.

Komponowanie ogrodu i utworu muzycznego mają wiele wspólnego. Oba wymagają konstruktywnej wyobraźni.

Fotografie Marynowskiego ukazują Pendereckiego w intymnych chwilach — tuż przed koncertem, na próbach, w skupieniu i z żoną Elżbietą. To portrety artysty zarejestrowane w codzienności świata muzyki.

Pieńko natomiast eksplorowała ogród w Lusławicach, przestrzeń, która była dla Pendereckiego źródłem inspiracji zarówno artystycznej, jak i osobistej. Jej zdjęcia są próbą odczytania wielowymiarowych przekazów, jakie pozostawił po sobie kompozytor.