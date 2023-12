Patryk Mateja wydaje swój kolejny album pod nazwą „Nie musisz się tłumaczyć”

Patryk Mateja to przede wszystkim wokalista, gitarzysta oraz autor tekstów, który uczył się na Politechnice Rzeszowskiej, zostając absolwentem tej uczelni. Muzyk ten ma za sobą setki koncertów, na większych czy mniejszych scenach. To także laureat wielu nagród. Został nagrodzony między innymi na Dino Top 2021, Alternatywy 4, Kill Me With The Music 2018, Party Rura 2018 Kraków. Dokładnie 1 stycznia 2024 roku ukaże się najnowsza płyta artysty pod nazwą „Nie Musisz Się Tłumaczyć”, na której znajdzie się w sumie 10 piosenek w klimatach rockowo-metalowo-bluesowym.

Na płycie artysty znajdą się utwory takie jak, NIE MUSISZ SIĘ TŁUMACZYĆ, DR JEKYLL AND MR HYDE, CZEGOŚ MI BRAK, THE OLD MOON, KŁAMSTWA, BOMB BUZZ, OSTATNI BLUES, SELFIE, REMEDIUM oraz RAT RACE. Autorem muzyki oraz tekstów w języku polskim jest sam wokalista – Patryk Mateja, z kolei za teksty piosenek po angielsku odpowiedzialny jest Mariusz Tenerowicz, a za chórki w piosence „Ostatni blues” odpowiada Dominika Kindrat. Produkcją muzyczną płyty zajął się Leszek "Czubek" Wojtas.

Artysta wydał swoją pierwszą, debiutancką płytę w lipcu 2019 roku, z samymi polskimi tekstami, pt. „Już To Wiem”. Na początku śpiewał w rockowym zespole, który sam założył, a nazywał się on „Fern Eyes”. To także były lider zespołu White Socks. Wydał wtedy mini album „Three Monkeys”. Zespół, za największe swoje osiągnięcie uznaje uczestnictwo i tym samym zagranie na festiwalu w Niemczech.