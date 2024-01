Styczeń w Rzeszowie: Przegląd prasy z grudnia 2023 w Rzeszowie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd grudnia 2023 w Rzeszowie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Piękne życzenia noworoczne dla każdego! Rok 2024 zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji będziemy składać bliskim i znajomym najlepsze noworoczne życzenia. Szukasz pomysłu na życzenia, które sprawią wszystkim wiele radości? Mamy dla Ciebie piękne, gotowe sylwestrowe kartki, które wyślesz za pomocą Messengera, Whatsappa, MMS czy mailem. Jeśli wolisz tradycyjne życzenia, znajdziesz u nas również gotowe wierszyki, które w Sylwestra i Nowy Rok zabrzmią szczególnie wyjątkowo. Życzenia sylwestrowe dla każdego. Sprawdź piękne życzenia na Nowy Rok 2024.

Na ostatniej w tym roku giełdzie przy ul. Dworaka w Rzeszowie było niewielu handlujących, niewiele towaru i kupujących jak na lekarstwo. Mimo to, można było znaleźć sukienkę na zabawę sylwestrową last minute. Do tego zdobione rajstopy czy pończochy, torebkę, bieliznę. Były też swetry, getry, bluzki, dresy, płaszcze, marynarki, sukienki dzianinowe, spódnice, kurtki, kozaki, ubrania dla dzieci...