Giełda przy Dworaka w Rzeszowie. Towaru było niewiele, ale można było kupić sukienki, swetry, kożuchy, buty Beata Terczyńska

Na ostatniej w tym roku giełdzie przy ul. Dworaka w Rzeszowie było niewielu handlujących, niewiele towaru i kupujących jak na lekarstwo. Mimo to, można było znaleźć sukienkę na zabawę sylwestrową last minute. Do tego zdobione rajstopy czy pończochy, torebkę, bieliznę. Były też swetry, getry, bluzki, dresy, płaszcze, marynarki, sukienki dzianinowe, spódnice, kurtki, kozaki, ubrania dla dzieci...