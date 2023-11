Prasówka z października 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Rzeszowie? Bądź na bieżąco

Jesień to najbardziej kolorowa pora roku. Nic dziwnego, skoro wszędzie możemy spotkać mieniące się wieloma kolorami liście. Rzeszów w tym okresie czasu zamienia się w przepiękne miasto, które powala swoimi widokami. Zobaczcie zdjęcia!

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Rzeszowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zobaczcie, jakie imprezy i wydarzenia czekają nas już w ten weekend. Zapowiada się naprawdę interesująco, m. in. imprezy, wystawy, otwarcia, a także warsztaty.

Jak co roku Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie organizuje specjalne linie autobusowe w ramach akcji „Znicz". Jak będą kursować autobusy w czasie 30 października - 1listopada? Przygotowaliśmy rozpiskę.

Dzisiaj, 25 października, obchodzimy wyjątkowe święto dla wszystkich psich przyjaciół – Dzień Kundelka. To dzień, który poświęcony jest naszym czworonożnym przyjaciołom, niezależnie od rasy czy pochodzenia. Prezentujemy piękne zdjęcia piesków, które czekają na swoje nowe domy i kochających właścicieli w schronisku „Kundelek".

Wszystkich Świetych zbliża się wielkimi krokami. W Rzeszowie na straganach z kwiatami duży ruch. Jakie wiązanki i doniczki kupujemy na groby bliskich? Co jest teraz modne? Zobacz zdjęcia i wideo.

We wtorek wieczorem, o godzinie 21:10, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie odebrał zgłoszenie o pożarze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Podwisłocze 4. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano trzy zastępy PSP, w których było łącznie 8 strażaków, oraz jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów Drabinianka, gdzie znajdowało się 6 ochotników.

Na placu budowy S19 Rzeszów Płd. - Babica minął już 85. tydzień robót. Sprawdziliśmy, co się tam aktualnie dzieje i kiedy maszyna TBM - Karpatka rozpocznie wiercenie tunelu.

w Niedzielę, 22 października w godz. 12:00-17:00 w Rzeszowskich Piwnicach odbyła się jesienna wyprzedaż ubrań z drugiej ręki „Niezły Lumpeks". Podczas wydarzenia można było kupić w atrakcyjnych cenach płyty winylowe, biżuterię, buty, ubrania, akcesoria i wiele innych. Zobaczcie, co można było znaleźć!

W sobotę, 21 października, w GCKSiR w Trzcianie odbył się Przegląd Konkursowy tradycyjnych ludowych tancerzy z całej Polski. Zaprezentowali oni swoje umiejętności w dwóch kategoriach: grupy i pary taneczne. Dodatkowo dzieci zaprezentowały folklor swojego regionu w kategorii taneczne zabawy dziecięce. Na scenie wystąpiło ok 500 tancerzy z 5 województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego.

Rzeszowski bazar przyciąga przede wszystkim niskimi cenami i dużym wyborem towaru. Można tu kupić odzież damską, męską i dziecięcą, które doskonale uzupełniają jesienne stylizacje. Są kurtki, płaszcze, bluzy, kardigany, dżinsy, dresy, spodnie, sukienki, spódnice, półbuty, kozaki, adidasy, torebki i mnóstwo innych rzeczy. Zobacz, co się sprzedaje na targowisku przy ul. Dworaka.

W Świlczy k. Rzeszowa działa od niedawna nowoczesne Centrum Sportu i Rozrywki Wzorcownia Ruchu. To pierwszy w Polsce obiekt, który na 10.000 m2 powierzchni oferuje szeroki wachlarz sprzętu i możliwości lokalowych do niemal każdego rodzaju sportu. To połączenie nowoczesnej technologii z tradycyjnymi metodami treningu.