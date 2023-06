Trwa montaż imponującej "kosmicznej" sceny w Parku Sybiraków. W piątek będzie tu koncert główny ESK

Już rozpoczął się montaż sceny. Marcin Dziedzic, dyrektor Estrady Rzeszowskiej zdradził nam, że w roku Mikołaja Kopernika scena ESK będzie nawiązywała do kosmosu a podczas całego festiwalu nie zabraknie "kosmicznych" atrakcji. W Rzeszowskich Piwnicach zaplanowany jest projekt VOICES OF THE COSMOS stworzony przez dwóch artystów dźwięku: Rafała Iwańskiego i Wojciecha Ziębę oraz astronoma Sebastiana Soberskiego, kierownika Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu i radioastronoma w Instytucie Astronomii UMK w Piwnicach pod Toruniem. Łączący osiągnięcia astronomii z muzyką elektroakustyczną.

Rzeszów przygotowuje się do niezwykłego wydarzenia kulturalnego, jakim jest Europejski Stadion Kultury. To największy i jeden z najciekawszych festiwali w regionie. Wydarzenie łączy muzykę, teatr, fotografię, film i sztuki wizualne.

WSCHÓD GWIAZD NA POŁUDNIKU 22°E to z kolei projekt, który z centrum Rzeszowa przeniesie w kosmos. W tej podróży rakietą będzie teleskop i aparat. To okazja do odwiedzenia galaktyk odległych o miliony, a nawet miliardy lat świetlnych, mgławice, w których rodzą się nowe światy i to wszystko z Rzeszowa, które jest jednym z nielicznych miast w Polsce o wyjątkowej lokalizacji na mapie, bowiem na jego terenie przecinają się równoleżnik i południk znaczący – 50°N oraz 22°.

SOUND OF SPACE DEBRIS, czyli instalacja audio-wizualna oparta na danych dotyczących kosmicznych śmieci, stworzona we współpracy z Spacebase New Zealand oraz fundacją Precyzja. Ten projekt jest połączeniem sztuki i nauki za pomocą wizualizacji generatywnych oraz syntezy modularnej i ma na celu zwiększenie świadomości problemu kosmicznych odpadów jako zagrożenia dla środowiska kosmicznego.