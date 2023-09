Wrzesień 2023 w Rzeszowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń sierpnia 2023

To już ostatnie dni wakacji 2023. W związku z tym, w sieci aż roi się od memów na ten temat. Internauci nie mogą pogodzić się z końcem laby i powrotem do szkół. Zobaczcie TOP 50 memów na koniec wakacji 2023.

Wakacje pod namiotem stają się coraz bardziej popularne. Gdy pojawia się dziecko, rodzice często czują się zmuszeni do rezygnacji z tego typu rozrywki. Niepotrzebnie. Oto spis jakościowych, czystych i spełniających standardy ośrodków kempingowych.

Zobaczcie, jakie atrakcje czekają nas w najbliższy weekend, od 25 do 27 sierpnia w Rzeszowie i okolicy. Będą dni osiedla, koncerty i ciekawe spotkania.

15 sierpnia w Siedliskach, odbyły się gminne dożynki. Uroczystości rozpoczął przemarsz wieńców dożynkowych, z placu obok domu kultury w Siedliskach do miejscowego kościoła gdzie o godz. 14 odprawiono msza św. w intencji rolników z gminy Lubenia. Następnie uczestnicy wrócili na plac obok domu kultury gdzie nastąpiło uroczyste przekazanie chleba gospodarzowi gminy przez starostów dożynek.

W dniach 22-23 sierpnia br. w Szkole Muzycznej I stopnia w Błażowej odbywają się warsztaty perkusyjne „Integration&Groove XV”. Jest to już 15-ta edycja warsztatów, które odbywają się co pół roku w Błażowej.

Od 25 do 27 sierpnia na Rzeszowskim Rynku odbędzie się 7 edycja Festiwalu Piwa. Będzie możliwość skosztowania wyjątkowych smaków i aromatów rzemieślniczych piw.

Modne paznokcie na jesień 2023 to przede wszystkim kolory, które nawiązują do tej pory roku. Dzisiaj zaprezentujemy wam jeden z nich, który wygląda obłędnie na dłoniach, a swoim barwą nawiązuje do przepysznego deseru. Zobacz garść inspiracji na pazurki w jesiennym stylu, gdzie dominującym odcieniem będzie ten przypominający czekoladę, ale nie tą gorzką!

Plac targowy w Sokołowie Małopolskim od samego rana tętnił życiem. Można tam kupić dosłownie wszystko. Są ubrania dla dzieci i dorosłym, nowe i używane, buty, artykuły spożywcze i gospodarstwa domowego, a także dużo nietuzinkowych rzeczy, które na pewno nie kupisz w sklepie. Dużym zainteresowaniem cieszą się artykuły szkolne, zwłaszcza plecaki, zeszyty, kredki, długopisy. Zobacz, co się tam sprzedawało.