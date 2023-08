Rodzinna Akademia Czasu Wolnego w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Dodatkowo, na uczestników czekały liczne gry plenerowe oraz wiele innych form aktywności, stworzonych z myślą o wspólnym spędzaniu wakacyjnego dnia. Podczas tej edycji największą popularnością cieszyły się tatuaże, zimna lemoniada, a także ścianki do zdjęć z superbohaterami. Przygotowany program nie tylko umożliwił rodzinom spędzanie czasu razem, ale również sprzyjał nawiązywaniu pozytywnych relacji między członkami rodziny. Celem tego wydarzenia było pokazanie, jak można dobrze bawić się w rodzinnej atmosferze bez alkoholu. Co więcej, uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach było całkowicie bezpłatne.

Organizatorem wydarzenia był Rzeszowski Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.