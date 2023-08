Przegląd wybranych łowisk na Podkarpaciu. Gdzie warto wybrać się na ryby?

Leśna Przystań Ocieka

Jest to bardzo popularne prywatne łowisko, które mieści się pomiędzy Rzeszowem a Tarnowem, niedaleko Kolbuszowej. Składa się z 4 zbiorników m.in. spinningowy i karpiowy. Cała przestrzeń, to ponad 25 ha terenu z toaletami, ogrodzeniem i równo przystrzyżoną trawą. Łowisko jest ciągle dorybiane, co przyciąga fanów wędkarstwa. Dodatkowym atutem tego miejsca jest możliwość przyjazdu z namiotem lub wynajęcia domku.

Łowisko Zgoda

Prywatny akwen leży w pobliżu Jarosławca. Posiada 10 hektarów lustra wody i aż 15 stanowisk dwu i trzyosobowych. Teren wokół łowiska jest zadbany, z niskim brzegiem i drzewami. Występuje tam duża populacja karpi, amur i sumów. Dodatkowo są tam takie udogodnienia, jak pole namiotowe, domki do wynajęcia, sklepik i bar.



Łowisko u Schabińskiej

Miejsce, do którego można przyjechać całą rodziną. Znajduje się w dolinie Sanu na Podgórzu Dynowskim. Jest tam duża ilość atrakcji dla dzieci, m.in. park rozrywki, gry terenowe, basen, bary, domki i wiele innych. Powierzchnia zbiornika ma 10 hektarów i posiada 15 dwuosobowych stanowisk.