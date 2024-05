Zafunduj sobie i swoim bliskim popołudnie z egzotyką na targach terrarystycznych. Kup bilety na Exoticarium Rzeszów! Patrycja Reszko

Exoticarium Rzeszów to z pewnością wydarzenie, które zapewni odwiedzającym i wystawcom najwyższą jakość organizacji i obsługi, czyli wszystko to, co najlepsze. II już Edycja odbędzie się 26 maja na Halo Podpromie. Dzieci poniżej 6. roku życia wchodzą na targi za darmo!