Zaproszenie na wernisaż fotoreporterki Anny Lewańskiej Galerii w Nierzeczywistej RSF

Zaproszenie na wystawę pt. "Skutki uboczne"

Galeria Nierzeczywista RSF serdecznie zaprasza na wernisaż fotoreporterki Anny Lewańskiej. Wystawa pt. "Skutki uboczne", która będzie prezentowana to efekt pracy autorki ostatnich 20 lat. Uroczyste otwarcie odbędzie się o godz. 18:00, w środę 29 maja 2024 roku .

Kim jest Anna Lewańska?

Nie jest jej obca żadna dziedzina fotografii. Najbardziej lubi portretować ludzi, ponieważ ceni sobie kontakt z drugim człowiekiem, jednakże tak samo dobrze czuje się w fotoreportażu i w szeroko pojętej fotografii ulicznej. Fotografuje, żeby podzielić się historiami, żeby się wciąż uczyć i zrozumieć świat. Jej prace były wystawiane w kilkudziesięciu galeriach w Polsce, Australii, Irlandii i we Włoszech.

Brała udział w wielu projektach fotograficznych. Ania podczas swoich podróży fotografowała w niemal pięćdziesięciu krajach. Kiedy pada pytanie czym jest dla niej fotografia, najchętniej odpowiada cytatem z Elliotta Erwitta: „Fotografia to sztuka obserwacji. Sztuka znajdowania czegoś ważnego w zwykłych rzeczach. Ma niewiele wspólnego z tym co widzimy, ale wszystko z tym jak na to patrzymy”.

Przez siedem lat była fotoreporterem i fotoedytorem „Gazety Wyborczej”. Ciekawość świata jednak zwyciężyła i w 2004 roku wyjechała do Australii. Pobyt na Antypodach zaowocował setkami zdjęć i współpracą z agencją fotograficzną Endeavour Photographics. Po czterech latach zdecydowała się na powrót do Polski. Podróż powrotna trwała pół roku i okazała się kolejną fotograficzną przygodą. Zdjęcia z tej podróży były pokazane na wystawie pt. „27 tysięcy kilometrów do domu” w Centrum Kultury Katowice. W tym samym miejscu w 2021 roku Anna miała przyjemność uczestniczyć w zbiorowym projekcie fotograficznym „W lustrze fotografii. O fotografii na Śląsku po 2010 roku.” ze swoją wystawą zdjęć reportażowych.