Znamy harmonogram wydarzeń w siedzibie i filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Szeroka oferta WiMBP w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna to miejsce otwarte dla każdego. Z biblioteki można wypożyczyć do domu książki, również w językach obcych, filmy, audiobooki, płyty winylowe i kompaktowe oraz czytniki e-booków. Z materiałów zgromadzonych w czytelniach i księgozbiorach podręcznych można korzystać na miejscu. Zasoby te tworzą publikacje naukowe, encyklopedie, materiały o regionie oraz czasopisma, ponadto bogate zbiory specjalne: rękopisy, starodruki, grafika, kartografia oraz dokumenty życia społecznego. Biblioteka posiada dostęp do baz elektronicznych, z których można korzystać na miejscu i przez internet.

Poza udostępnianiem zbiorów organizuje spotkania literackie z autorami, szkolenia, kursy i warsztaty, wystawy, lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne dla młodszych i starszych czytelników. W placówkach WiMBP rozmawia się o literaturze w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki. Biblioteka towarzyszy w budowaniu kompetencji niezbędnych dla społeczeństwa cyfrowego. Włącza się w wydarzenia ogólnopolskie i miejskie, jak Narodowe Czytanie, Europejskie Dni Dziedzictwa, Noc Bibliotek, Święto Paniagi czy Weekend Seniora z Kulturą. Tworzy przestrzeń, w której człowiek spotyka się z drugim człowiekiem.