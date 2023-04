Tygodniowy przegląd prasy 16.04.2023: Rzeszów, 9.04-15.04.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Do konkursu Miss Polski 2023 zgłosiło się ponad 160 dziewczyn, a spośród nich wybrano 59 półfinalistek, w tym dwie dziewczyny z Podkarpacia. To Nikola Dobrowolska z Dębicy oraz Gabriela Rogala z Rzeszowa. Do finału przejdą 24 kandydatki.

Do konkursu Miss Polski 2023 zgłosiło się ponad 160 dziewczyn, a spośród nich wybrano 59 półfinalistek, w tym dwie dziewczyny z Podkarpacia. Rzeszów reprezentuje Gabriela Rogala. Do finału przejdą 24 kandydatki.

W Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie do 20 czerwca można oglądać prezentowana będzie wystawa „Powrót do raju. Spotkanie”. Znajdą się na niej prace plastyczne czterech artystów: Andrzeja Niedoby, Marka Pokrywki, Wojciecha Trzyny i Stanisława Tabisza, którego pamięci koledzy dedykują wystawę. Zobaczcie wideo.

Udar mózgu następuje, kiedy dopływ krwi do mózgu zostaje nagle zmniejszony lub przerwany, co uniemożliwia dotarcie tlenu i składników odżywczych do mózgu. To jedna z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Nie zawsze jednak udar kończy się śmiercią. Dowodem na to jest wiele znanych osób, które nie poddały się i zawalczyły o swoje zdrowie. Sprawdźcie, które słynne osobistości doznały udaru.