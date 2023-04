Sprawdź, jakie ciekawe wydarzenia są organizowane w weekend 14-16 kwietnia w Rzeszowie i okolicy

W piątek, 14 kwietnia o godz. 20:00 w Cybermachnie, przy ul. Jana Matejki 4 w Rzeszowie odbędzie się karaoke. Wstęp wolny.

W piątek, 14 kwietnia w Pubie Spółdzielczym, przy ul. Aleksandra Fredry 4 w Rzeszowie, o godz. 18:30 odbędzie się koncert rockowy. W programie: Fabryka Snów Przemyśl, Insani Rzeszów i Crown Shyness. Wstęp na wydarzenie: 20 zł.

W piątek, 14 kwietnia w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przy ul. Okrzei 7, o godz. 19:00 odbędzie się premiera filmu „Nóż dziadka”. „Nóż dziadka” to przeszło półgodzinny film fabularny złożony z sześciu niezależnych od siebie historii, prowadzonych w różnych konwencjach i stylistykach. Podobnie jak w „Dyszce” z 2021 roku, kolejne epizody łączy jeden wspólny motyw. Tym razem jest to mały składany nóż, pamiątka wojenna po dziadku.

W piątek, 14 kwietnia w kinie Zorza, przy ul. 3 Maja 28, o godz. 18:00 odbędzie się Balonowe Show. Funny Balls Show – bajeczne widowisko teatralne, w którym zobaczycie ponad 3 000 balonów w wyjątkowych kolorach i niespotykanych dotąd kształtach!

Już w tę sobotę, 15 kwietnia w Przystanek Rzeszów, przy ul. Okulickiego 7-9, o godz. 17:00 odbędzie się lekcja pokazowa dla dzieci 7-10 lat. Zajęcia prowadzone są licencjonowaną metodą Colorín Colorado. Konieczne są zapisy.

W niedzielę, 16 kwietnia, o godz. 18:00, w Filharmonii Podkarpackiej, przy ul. Fryderyka Szopena 30 odbędzie się koncert Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego. To żywe, muzyczne zestawienie odmiennego podejścia do uczuciowych usiłowań podejmowanych przez poszczególne bohaterki i bohaterów tych małych dzieł sztuki. Często - jak to bywa w życiu - przypadkowych sytuacji prowokujących burzliwy wzrost napięcia emocjonalnego przeradzającego się w nagłe, zaskakujące, acz nieuniknione np. zakochanie. Postaci z piosenek potrafią zapaść na „chorobę” miłości tak samo szybko, jak mozolnie i z trudem się odkochiwać. Opisać ulotną wymianę spojrzeń albo spór między zimnym intelektem, a nagłym porywem serca. Czy to w ogóle możliwe? Agnieszka Osiecka i Wojciech Młynarski prawdopodobnie przypuszczali, że nie. Ale jako twórcy niemogący i nieumiejący uwolnić się od wrodzonych talentów wiedzieli, że usiłować trzeba. Opowieść pozornie stara jak świat. „Człowiek czasami serce otworzy…” i dozgonna miłość, albo pasmo uczuciowych nieszczęść gotowe. Albo jedno i drugie.

W piątek, 14 kwietnia, o godz. 9:00 i 11:30, w Filharmonii Podkarpackiej, przy ul. Fryderyka Szopena 30 odbędzie się Koncert Szkolny „Magia w muzyce”. Będzie to koncert skierowany do grup w wieku szkolnym. Przewidziane w programie: W. A. Mozart – Uwertura do opery „Czarodziejski flet”, E. Grieg – Fragmenty Suity „Peer Gynt”, P. Dukas – „Uczeń czarnoksiężnika” Koszt udziału to 15 zł.

W niedzielę, 16 kwietnia odbędzie się II charytatywny „Bieg NA Ostro”. Wydarzenie ma charakter towarzyski, jest połaczeniem aktywności sportowej, integracji i ogólnej zabawy. Całość dochodu przeznaczona jest na potrzeby Domu Dziecka w Rzeszowie, przy ul. Nizinnej oraz stypendia sportowe. Zasady biegu:

- Bieg dla dzieci do 15 roku życia włącznie: 2 pętle po około 400 m. Po każdej pętli zjedzenie jednego stripsa KFC i dobieg do mety.

- Bieg główny 5 km od 16 roku życia: 5 pętli około 1 km i 100 m dobieg do mety. Uczestnik po każdej pętli zjada 1 stripsa KFC i biegnie dalej. Liczy się łączny czas biegu i jedzenia.

W sobotę, 15 kwietnia o godz. 16:30 odbędzie się premiera „Włosy Mamy” w Teatrze Maska, przy ul. Mickiewicza 13 w Rzeszowie. „Włosy mamy” to historia dająca nadzieję, pomagająca oswoić lęki, zrozumieć różne trudne emocje, z którymi mierzymy się na co dzień wszyscy – zarówno mali, jak i duzi, a nawet całkiem dorośli. Adaptacja: Lena Frankiewicz, reżyseria i scenografia: Tomasz Maśląkowski, muzyka: Grzegorz Mazoń, reżyseria światła: Lena Frankiewicz.