Na rzeszowskich Bulwarach stanęło wysokie na 30 metrów koło młyńskie

Koło widokowe stanęło na planu nieopodal sceny oraz psiego parku nad Wisłokiem.

Jest wysokie na 30 metrów. Sprawdziliśmy, ile kosztuje przejażdżka w gondolkach. Dorośli muszą zapłacić 25 zł, a dzieci do lat 6 - 20 zł.

Od poniedziałku do czwartku ta atrakcja jest czynna od 12 do 21, w piątek od 12 do 22, w sobotę od 11 do 22 a w niedzielę od 11 do 21.