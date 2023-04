Trwa rozstawianie ogródków piwnych na rzeszowskim Rynku (ZDJĘCIA)

- W tym roku cena za wynajęcie powierzchni wynosi 1,60 zł za metr kwadratowy. To o 40 groszy więcej niż rok wcześniej. Podwyżka wynika przede wszystkim z postępującej inflacji. Do tego cena nie zmieniała się przez ostatnie lata i jest to pierwsza podwyżka od dłuższego czasu. Jej wysokość jest wynikiem kompromisu pomiędzy miastem a przedsiębiorcami - mówił nam Marcin Piecyk z Urzędu Miasta Rzeszowa.