Lider w dostawach domowych przesyłek, Zadbano SA, inwestuje w LCube Rzeszów Airport

Zadbano SA: Nowe możliwości na rynku logistycznym

- Sprawne zarządzanie dostawami, to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi każda firma logistyczna. Powierzchnia jaką pozyskaliśmy w LCube Rzeszów Airport wpisuje się w naszą strategię w tym zakresie i jest doskonałym przykładem tego, jak nasza firma stale dba o nowoczesność i jakość oferowanych rozwiązań. Nowa powierzchnia doskonale uzupełnia posiadaną przez nas sieć magazynową w Polsce i stanowi doskonałą lokalizację dla sprawnej obsługi aglomeracji rzeszowskiej – poinformowała w komunikacie firma Zadbano.

LCube Rzeszów Airport: Nowoczesne i ekologiczne rozwiązania

LCube Rzeszów Airport, w którym Zadbano SA zdecydowało się zainwestować, jest obiektem o wysokim standardzie. Posiada certyfikat BREEAM na poziomie very good, co oznacza, że spełnia wiele wymogów dotyczących zrównoważonego budownictwa. W obiekcie zastosowano m.in. oświetlenie LED i system wykrywania awarii w instalacji kanalizacyjnej z możliwością automatycznego odcięcia dopływu wody. Na terenie parku znajdują się również budki dla owadów, wiaty rowerowe oraz stacje do ładowania samochodów elektrycznych.