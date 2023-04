Wybory Miss Polski 2023. Wśród kandydatek jest dziewczyna z Rzeszowa

Gabriela Rogala urodziła się w Rzeszowie. Po ukończeniu szkoły rozpoczęła pracę w zawodzie pielęgniarki również w tym mieście.

- Nadal to do mnie nie dociera. W zeszły weekend zostałam jedną wśród 60 najpiękniejszy kobiet w Polsce. Przechodząc przez etapy zgłoszenia, castingu, ćwierćfinału i półfinału konkursu Miss Polski spotkałam i poznałam wiele wspaniałych kobiet, każda z nich inna i każda piękna. Jestem niesamowicie szczęśliwa, że mogę reprezentować Rzeszów, województwo podkarpackie w ogólnopolskim konkursie piękności Miss Polski - tym bardziej, że jestem jedyną pretendentką do korony z mojej okolicy - napisała w mediach społecznościowych Gabriela Rogala.